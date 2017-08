72 Joer nodeems en US-Krichsschëff am 2. Weltkrich am Pazifik ënnergaang ass, hu Fuerscher d‘Wrack vum zanterhier vermësste Schëff elo erëmfonnt.

De risege Kräizer USS Indianapolis, dee bal 1.200 Mann u Bord hat, gouf am Juli 1945 vun engem japaneschen Torpedo getraff. Just 316 Leit haten iwwerlieft. Chef vun der Fuerscher-Missioun, déi d’Wrack elo lokaliséiere konnt, ass de Matbegrënner vu Microsoft, de Paul Allen. Hoffnungen, d’Schëff eventuell kënnen ze biergen, sinn allerdéngs séier verpufft. Et läit an enger Déift vu bal 6.000 Meter.