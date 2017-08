An den USA gëtt et um Méindeg eng komplett Sonnendäischtert. Op enger Sträif vu ronn 100km Breet wäert de Schied vum Mound d'Sonn komplett verdäischteren.

Déi leschte Kéier, datt et en ähnlecht Phänomen an den USA gouf war virun 99 Joer.



Am längsten ass d'Eclipse am Süde vum Illinois ze gesinn, mat 2 Minutten a 40 Sekonnen.



LINK: D'Eclipse am Livestream um Site vun der NASA.



An Europa kréie mer souwäit näischt dovu mat. Déi lescht komplett Eclipse, déi hei ze gesi war, war den 11. August 1999.