D'Attacken hätten zwar an der Qualitéit nogelooss, well d'Extremisten an hiren Heemechtsgebitter Irak a Syrien ënner Drock gerode wieren.



D'Evenementer a Spuenien hätten awer gewisen, datt den IS net sou schwaach wier, wéi an der Lescht heiansdo behaapt gouf.



Et wier op kee Fall esou, datt mer et just nach mat Messerattacke vun Eenzeltäter ze dinn hätten, seet de Mataarbechter vun der Berliner Stëftung "Wissenschaft und Politik"



De Steinberg rechent dermatter, datt d'Terrorgefor op d'mannst 5 bis 10 Joer erhale bleift. An der Anti-Terror-Lutte misst d'Prioritéit drop gesat ginn, datt versicht gëtt, fir grouss Attentäter wéi dat zu Paräis ze evitéieren.