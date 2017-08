Déi katalanesch Police huet gefrot, dass de Younès Abouyaaqoub, en 22 Joer jonke Marokkaner, deen a Spuenien lieft, net méi just a Spuenien selwer, mä eben och iwwert d’Grenzen ewech, ausgeschriwwen ass fir e mandat d’arrêt.

Hie soll wéi gesot d’Camionnette en Donneschdeg op de Ramblas gesteiert, an sech dono zu Fouss ewech gemaach hunn. Zanterhier feelt vun him all Spur.





No den Attentater a Spuenien réckelt och en Imam ëmmer méi an de Fokus vun den Enquêteuren.

Den Abdelkadi Es Satty ass zanter den Attacken zu Barcelona an zu Cambrills verschwonnen, a soll derfir responsabel sinn, dass sech verschidde Jonker aus der Terror-Zell iwwerhaapt radikaliséiert hunn.

Hie wier an de leschten zwee Joer ëmmer nees an d’Belsch, a Marokko an a Frankräich gereest, an dierft do méi dacks mat dschihadistesche Gestalten ze di gehat hunn, heescht et an der spuenescher Press.

D’Zeitung El Païs schreift och, dass hie méiglecherweis och an der Explosioun vun Alcaner, en Dag virun der Attack op d’Ramblas kéint ëm d’Liewen komm sinn.







Link: 7 Joer alen Australier identifizéiert als Doudesaffer