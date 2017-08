No enger méintelaanger Dréchent am Norde vu Kenia sinn elo op d'mannst 73.000 Kanner a Gefor, duerch Honger ze stierwen.

Donieft wären och 40,000 schwanger Fraen a Mammen ënnererniert. Ee Fënneftel méi wéi nach d'lescht Joer. Dat ass d'Resultat vun enger Enquête, déi vu 9 Hëllefsorganisatiounen zesumme mat Unicef a mat de lokale Geriichtsadministratiounen duerchgefouert gouf.



Elo wär et wichteg, dass déi nei Regierung, déi virun zwou Woche gewielt gouf, direkt Sue fir Iesswueren zur Verfügung stellt, well duerch Dréchent sinn och d'Präisser fir Liewensmëttel immens an d'Luucht gaangen.