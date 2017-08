© afp

Dat gouf e Méindeg um Site vum Elysée publizéiert an enger sougenannter "Transparenz-Charta" iwwert de Statut vum Conjoint vum Staatschef.



D'Fra vum franséische President Emmanuel Macron wäert eng aktiv Roll an der Zivilgesellschaft iwwerhuelen, dat a punkto Educatioun, Chancëgläichheet, Gesondheet, Aarbecht mat Behënnerten an Rechter vu Fraen.



Schonn am Viraus haten 316.000 Leit eng Petitioun ënnerschriwwen, fir sech dogéint auszeschwätzen, dass d'Brigitte Macron de Statut vun der „Première Dame“ kritt.



Et ass déi éischte Kéier, dass de Rôle vum Staatschef sengem Conjoint esou transparent definéiert gëtt. Den Emmanuel an d'Brigitte Macron sinn iwwregens den 29. August op Staatsbesuch bei der groussherzoglecher Koppel am Grand-Duché.