Dat sot de Republikaner während enger Deklaratioun, wou et ëm déi zukünfteg Strategie vun den USA an deem Land goung.



Allerdéngs wollt de Republikaner näischt Konkretes zu enger Truppenopstockung soen: "D’Feinde vun Amerika dierften näischt iwwert hir Projeten gewuer ginn."



Ee séieren Réckzuch vun US-Zaldoten huet den Trump iwwerdeems dementéiert, obschonns dat eng vu senge Fuerderunge während dem Wahlkampf war.



Och de Pakistan misst am Kampf géint Terroriste méi abezu ginn. Et kéint net sinn, datt déi am Afghanistan gejot géife ginn, a sech dann an de Pakistan kéinten zeréckzéien.



Den Ament sinn 8.400 Amerikaner am Hindukusch stationéiert. Wéi de Verdeedegungsminister James Mattis betount huet, géifen och déi aner Alliéierter hir Zuel vun Zaldoten op der Plaz eropsetze wëllen.



US-Medie ginn dovunner aus, datt den Effectif op der Plaz mat 4.000 Unitéite soll ausgebaut ginn.



Den Trump huet dann och eventuell Gespréicher mat verschiddene Branchë vun den Taliban am Afghanistan an Aussiicht gestallt, jee nodeem wéi vill Succès de Militärasaz hätt, an dat politescht Klima et géif zouloossen. Et wéisst awer keen, wéini an ob esou Gespréicher jeemools géifen entaméiert ginn.



D'Taliban reagéieren dann um Dënschdeg de Moien op dem Donald Trump seng Strategie am Afghanistan. D'Land wäert ee Kierfecht fir d'USA ginn, schreiwen d'Terroristen an engem Communiqué.