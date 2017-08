Bei den Doudesaffer handelt et sech ëm eng Fra, déi vun enger Kierchemauer erschloe gouf, an enger Fra déi ënnert den Iwwerreschter vun hirem Haus fonnt gouf.Nach an de fréie Moiesstonnen gouf no Affer gesicht. Ee Puppelchen konnt lieweg ënnert den Iwwerreschter fonnt ginn.