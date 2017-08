Een trageschen Accident gouf et e Sonndeg an engem Spidol zu Sevilla a Spuenien.

© Screenshot Google Street View

Eng Mamm, déi grad hire Puppelchen per Kaiserschnitt kritt hat, sollt zeréck an hiert Zëmmer bruecht ginn. Den Infirmier war mat der 25 Joer aller Fra am Lift. Well dee net richteg funktionéiert huet, wollt den Infirmier de Lift wiesselen.



Wéi en awer d’Bett grad aus dem Lift erausféiere wollt, ass deen mat engem Ruck no uewe gefuer, an huet d’Patientin déi um Bett louch zerquëtscht.



Nieft hir soll de Puppelche geleeën hunn, deem näischt geschitt ass.