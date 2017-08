Internat.: Am meeschte gelies

Journaliste waarde virum Geriicht zu Madrid. © afp

Si goufen ënner strengste Sécherheetsmesuren mat Fourgeon’en virun d’Geriichtsgebai an der spuenescher Haaptstad gefouert, wou si haut offiziell dierften inculpéiert ginn.

E Riichter vun der sougenannter nationaler Audience befaasst sech mat de Reprochen géint déi 4 Männer, an hire Rôle an den Attacken, bei deenen engem finale Bilan no 15 Leit ëm d’Liewen koumen.