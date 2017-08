Zu Philadelphia am US-Bundesstaat Pennsylvania sinn um Dënschdeg de Moien fréi eiser Zäit zwee Zich kollidéiert.

Archiv-Foto aus dem Abrëll 2016, wou 2 Persoune südlech vu Philadelphia bei engem Zuchaccident ëm d'Liewe komm sinn. © AFP

E Schnellzuch wier ze séier an eng Gare eragefuer an ass do a stationéiert Waggone gerannt. D’Rettungsdéngschter op der Plaz schwätze vun 42 Leit déi blesséiert goufen.