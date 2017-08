De jonke Mann soll allerdéngs ofstreiden, datt e Leit wollt ëmbréngen. Him gëtt Mord a versichte Mord an engem terroristesche Kontext virgehäit. Bei der Attack waren zwou Fraen ëmbruecht an 8 blesséiert ginn. D'Police hat op den Täter geschoss an en dono festgeholl. Nieft him koumen nach dräi weider Verdächteger an Untersuchungshaft.