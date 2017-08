U Selbstbewosstsinn feelt et ëm net. Seng Wierder wiere "perfekt" gewiescht, sot den Trump. Hien hätt no der Rassistendemonstratioun eendeiteg d’Gewalt rejetéiert, an hätt sech och vun de Rietsen distanzéiert. D’Medien hätten dat net korrekt no bausse gedroen, war et de Reproche vum Trump.

Tillerson dreet Pakistan



Sollt de Pakistan sech net kloer géint Taliban positionéieren, da kéint d’Land de privilegiéierte Statut als Alliéierte vun den Amerikaner verléieren. Domadder dreet den amerikaneschen Ausseminister Rex Tillerson. Et hätt ee nach ganz aner Drockmëttel géint Islamabad.



Déi virleschte Nuecht huet den amerikanesche President Trump erkläert, de Pakistan méi am Kampf géint d’Taliban anzebezéien. Et kéint net sinn, datt déi am Pakistan Schutz géife fannen. Islamabad huet duerno d’Kritik vum Trump um Pakistan als enttäuschend beschriwwen a sech dogéint gewiert, d’Terroristen z’ënnerstëtzen.