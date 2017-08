En Dënschdeg gouf een Torso am Waasser fonnt. Analysen hätten erginn, datt et sech dobäi ëm d’Journalistin handelt.



D’Fra war no engem Besuch op engem selwergebastelten U-Boot verschwonnen. De Besëtzer vum U-Boot hat ufanks dementéiert, eppes domadder ze dinn ze hunn.



Herno huet e gesot, no engem Accident hätt hien d’Läich vun der Fra iwwer Bord gehäit.