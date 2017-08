Kuerz méi spéit gouf net wäit ewech vum Concertssall eng Camionnette mat spuenesche Placke fonnt, an där Gasfläsche louchen. De spuenesche Chauffeur gouf direkt festgeholl. Den Ament géif eng Enquête kucken, ob dësen Tëschefall eppes mat den Attentater a Katalounien déi leschte Woch ze dinn huet.



D'US-Rockband Allah-Las sollt deen Owend am Club "Maassilo" spillen. De Concert gouf ofgesot an de Sall geraumt.





Déi spuenesch Police ass net nëmmen am Gaang, am Land selwer Ermëttlungen ze maachen. Si kuckt dobäi och op d’Ausland, wéi zum Beispill op Frankräich an op d’Belsch. D’Terroriste sollen nämlech Lienen dohinner gehat hunn.Iwwerdeems huet déi spuenesch Justiz Feeler zouginn, wat den Ëmgank mat den Terroriste vu Barcelona a Cambrils ugeet. Ee Riichter hätt schonn 2015 de gezwongene Retour vum Imam, dem presuméierte Kapp vun der Terrorzell, a säin Heemechtsland annuléiert. D’Argumentatioun deemools war, datt et net genuch Indicë géif ginn, datt den Imam soll geféierlech sinn.