Zu Bollendorf op der däitscher Säit huet e Mëttwoch e Mann am Sträit mat senger Partnerin 2 Autoen an eng Entrée vun engem Haus beschiedegt.

Well den Täter sech zu Fouss duerch d’Bascht gemaach huet, an d’Police dovunner ausgaangen ass, datt hien duerch d’Sauer op déi Lëtzebuerger Säit geschwomme wier, goufen och d’Lëtzebuerger Beamte geruff. Den Täter konnt awer net direkt fonnt ginn.Hien hat sech am Haus vu senger Partnerin verstoppt. De Mann gouf scho vun der Police gesicht, géint den Tunesier louch ënnert anerem een Areesverbuet vir.