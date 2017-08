Der Koppel, déi eng Crèche hat, war an de 90er Jore Pädophilie a satanesch Ritualer virgehäit ginn. E puer Kanner haten ausgesot, si wiere mëssbraucht ginn, allerdéngs wieren d’Interrogatoiren net richteg ofgelaf, huet et duerno vun den Autoritéite geheescht.



2013 koumen d'Fran an den Dan Keller nees op fräie Fouss, eréischt am Juni dëst Joer gouf se och fir onschëlleg erkläert.



Elo kritt se vum Bundesstaat Texas d’Entschiedegung a Milliounenhéicht.