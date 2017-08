Dat geet aus enger Etüd vun der amerikanescher Universitéit Maryland ervir.



Allerdéngs zielen d’Chercheuren och d’Attentäter an hirer Etüd mat. Déi eleng géife schonn mat 11.600 méi wéi 1/3 vun den Doudegen ausmaachen.

Vun allen Attacken, ronn 13.400 sollen et d’lescht Joer gewiescht sinn, wiere just 2 Prozent a Westeuropa gewiescht.



Bei den Doudesaffer ass den Undeel och esou déif: Nëmmen 1 Prozent vun den Affer sinn aus Westeuropa. Dogéint komme 97 Prozent aus dem Noen Osten, Nordafrika, Südasien an der Subsahara. An dëse Regiounen sinn 87 Prozent vun den Attacken.