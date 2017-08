An de Schwäizer Alpen ass um Mëttwoch de Moien de Bierg gerëtscht an huet op d’mannst 8 Mënschen ënnert sech begruewen.

Bondo an der Schwäiz

Zu Bondo am Kanton Graubünden wieren e puer dausend Tonne Fiels a Bulli an d’Duerf era gerëtscht an hu Stroossen a Brécke mat ewech gerappt.





Vun 8 Leit, Däitscher, Schwäizer an Éisträicher ass den Ament rieds, déi vermësst ginn. Op Amateur-Videoe gesäit een, wéi déi massiv Lawin matzen duerch d’Duerf rullt.