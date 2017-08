Äerdbiewen an Italien

Ee Bild vun Zerstéierung ass bliwwen nom Äerdbiewen d'lescht Joer. © afp

De 24. August 2016 hat de Buedem an der Géigend ronderëm d’Stad Amatrice mat enger Stäerkt vu 6 Punkten op der Richter-Skala geziddert. 299 Leit waren ëm d’Liewen komm, an honnerte vu Gebaier sinn an e Koup gefall.

En Donneschdeg de Moien um 3.35 Auer, zum Zäitpunkt vum Biewe vun deemools, hunn d’Klacke vum Kierchtuerm zu Amatrice och 239 mol gelaut, a Gedenken un d’Affer eleng an där Stad.



