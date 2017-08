Bis spéit an d'Nuecht era sinn d'Rettungsequippen um Donneschdeg mam Helikopter, extra Pharen a Wärmebildkameraen an der Géigend vum Schwäizer Duerf Bondo am Kanton Graubünden gekreest - ouni Succès. Nodeems sech gëschter e puer Tonne Fiels vum Bierg Piz Cengalo geléist hunn, gëtt nach ëmmer no 8 vermësste Wanderer gesicht.



Am Duerf selwer ass duerch ee Fréiwarnsystem keen zu Schued komm, just e puer Haiser goufen ënnert dem Bulli an de Steng begruewen. Et wier dee gréisste Bierg-Rutsch gewiescht zanter e puer Joerzéngten, dat mellt d'Schwäizer Amt fir Bësch- an Naturgeforen. Schätzungen no hu sech bis zu 4 Millioune Kubikmeter Fiels a Bulli geléist.