Hei eng Foto vu Leit vun der ënnerdréckter muslimescher Minoritéit Rohingya. Dës Famill ass geflücht schonns, ier et zu Konflikter komm ass. © afp

Ronn 150 Milize vun der ënnerdréckter muslimescher Minoritéit Rohingya hätte 24 Policebüroen attackéiert an hunn dobäi mat selwer gebaute Sprengkierper op d'mannst 12 Sécherheetsleit a 15 Rohingya mat an den Doud gerappt.



Wéi d'Regierung matdeelt, wär d'Gewalt awer nach net eriwwer. Am fréiere Burma wunne virun allem Buddhisten an zanter leschtem Joer ass an der Regioun Rakhine de Konflikt tëscht den ethnesche Gruppen an der Regierung no 70 Joer Konflikt nees ugaangen.