Duerch de kräftege Wirtschaftsopschwong an déi gënschteg Lag um Aarbechtsmaart konnt de Staat e Rekord-Iwwerschoss vun 18,3 Mia Euro enregistréieren.

Dat heescht de Bond, d'Länner an d'Gemengen hu méi erageholl, wéi se ausginn hunn. Am Ganzen ass et een Iwwerschoss vun 1,1 Prozent.Däitschland ass domat nach wäit fort vum erlaabte Scholden-Plafong, dee bei engem Defizit vun 3 Prozent läit.