Den US-Bundesstaat Texas bereet sech grad op e groussen Hurrikan vir, deen am Laf vun der nächster Nuecht u Land komme soll.

Den Hurrikan mam Numm „Harvey“ ass den Ament nach an der niddregster Kategorie 1 agestuuft, ma hätt awer d'Potential fir an d'Kategorie 3, fäerten Experten.Den Ament ginn dowéinst Säck mat Sand gefëllt, Geschäfter mat Holzplacke verbarrikadéiert an d'Waasserreserven opgestockt.