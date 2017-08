Den däneschen Hobby-Wierkler Peter Madsen bestreit, déi schwedesch Journalistin Kim Wall ëmbruecht an duerno zerstéckelt ze hunn.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Dat huet d'Police vu Kopenhagen um Freideg matgedeelt. De Mann hat sech jo ee privat U-Boot gebaut an d'Journalistin war op der Plaz fir doriwwer e Reportage ze maachen. Duerno war si verschwonnen, iert Ufanks der Woch den Torso vun der 30 Joer aler Fra bei Kopenhagen ugeschwemmt gouf. D'Journalistin wär duerch een Accident u Bord ëm d'Liewe komm, sot den Hobby-Tüftler nees am Verhéier. Hie sëtzt zanter dem 12. August an Untersuchungshaft.