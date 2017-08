Zu Ehrang an der Géigend vun Tréier hu Bauaarbechter eng Bomm fonnt.

© Polizei Trier

De verantwortleche Bauaarbechter huet doropshin direkt d'Police informéiert, déi de Chantier geséchert an ofgespaart hunn.Um Samschdeg soll iwwer d'Entschäerfung an den Transport decidéiert. Bis dohi gëtt d'Bomm vun der Police iwwerwaacht. Ewéi et heescht soll d'Bomm momentan keng Gefor fir d'Bierger duerstellen.