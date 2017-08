22 Doudeger an 100 Blesséierter an Indien Uerg Ausenanersetzungen wéinst Veruerteelung vu Guru

An Indien ass e Freideg e Guru vun enger Sekt wéinst Vergewaltegung veruerteel ginn. Sympathisanten hunn doropshin demonstréiert an et koum zur Gewalt.