De Mann huet am US-Bundesstaat Arizona geschafft an huet, trotz Instruktioune vum Geriicht, net opgehale fir Immigranten ze diskriminéieren, dat ënner anerem mat Verkéierskontrollen, wou just Leit mat enger méi däischterer Hautfaarf ugehale goufen.De Sheriff Arpaio hätt awer iwwer 50-Joer laang e bewonnerenswäerten Déngscht fir d'Natioun geleescht, sou den US-President a wär dofir e wonnerbare Kandidat fir seng Strof nogelooss ze kréien.