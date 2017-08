Nicolas Maduro

Dovunner ass och déi staatlech Pëtrolsentreprise PDVSA concernéiert.Domat verléiert de President Nicolas Maduro eng vu senge wichtegste Finanzquellen, an dat an enger Zäit wou d'Land zanter Méint an enger ganz déiwer Wirtschaftskris stécht.Caracas veruerteelt dës Mesure als „schlëmm Aggressioun“ géint säi Vollek. Den Donald Trump schwätzt vun enger Finanzsanktioun géint Diktatur am Venezuela.