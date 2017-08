Eigentlech sollt et vun Ufank Juli un an den USA méiglech sinn, dass Transgender-Leit kënnen an d'Arméi goen. Den Trump huet dat awer elo verhënnert.

De Barack Obama hat dës Decisioun nach während senger Amtszäit geholl. Den aktuelle President Donald Trump huet dës Direktiv vu sengem Virgänger um Freideg den Owend awer réckgängeg gemaach an de Verdeedegungsminister James Matthis ugestallt, keng Transgender méi an der Arméi opzehuelen. Donieft huet hien et dem Pentagon iwwerlooss ze decidéieren op d'Transgender déi zanter hir schonn an d'Arméi opgeholl goufen, sollen erausgeheit ginn oder net.