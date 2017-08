© AFP (Archivbild)

Dëse Manöver an der Haaptstad Caracas sollt weisen, dass d'Land capabel ass sech géint imperialistesch Menacen ze verdeedegen, sou huet et e Samschdeg den Owend am offizielle Staatsfernseh geheescht.Den Donald Trump hat e Samschdeg een Dekret ënnerschriwwen, deen den Handel mat neie venezuelanesche Staatsemprunte verbitt. Dovunner ass och déi staatlech Pëtrolsentreprise PDVSA concernéiert.Domat verléiert de President Nicolas Maduro eng vu senge wichtegste Finanzquellen, an dat an enger Zäit wou d'Land zanter Méint an enger ganz déiwer Wirtschaftskris stécht.