No Attacken zu Barcelona a Cambrils

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Méi wéi eng Woch no den Attacken a Katalounien ass eng Fra aus Däitschland un hiren uerge Blessure gestuerwen, dat huet de katalaneschen Zivilschutz matgedeelt.De Bilan vun den Affer klëmmt domadder op 16.De 17. August war en 22 Joer ale Marokkaner mat enger Camionette op de Las Ramblas an d'Leit gerannt. Zu Cambril ware Männer mat engem Auto an e Grupp vu Leit gerannt.

D'Terrormiliz vum islamesche Staat hat béid Attacken revendiquéiert.



E Samschdeg war zu Barcelona eng grouss Manifestatioun géint den Terrorismus.



LINK: Barcelona: Och de Kinnek Felipe VI huet u Manifestatioun deelgeholl