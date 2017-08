Internat.: Am meeschte gelies

D'Bundeskanzlerin Angela Merkel wëll d'libesch Garde Côte weider ënnerstëtzen. Der "Welt am Sonntag" sot si, d'libesch Schëffer, déi d'Küst bewaachen, géinge mat den néidegen Instrumenter equipéiert ginn, fir datt si hir Aarbecht kéinte maachen an de Passeuren hiert Geschäft stoppen.Dobäi misst sech awer un d'international Rechter gehale ginn. Dat géing souwuel fir den Ëmgang mat Flüchtlinge gëllen, wéi och fir den Ëmgang mat ONG'en. Direkt e puer Hëllefsorganisatiounen hu jo beklot, d'libesch Garde Côte géing d'Rettung vu Flüchtlingen am Mëttelmier erschwéieren.