Dorënner och eng Partie Déieren, déi vum Ausstierwe menacéiert sinn, an deemno geschützt sinn.Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten aus dem Ecuador heescht, riskéieren d’Crew-Memberen elo bis zu 3 Joer Prisong.D’Schëff war opgefall, well et ouni Autorisatioun virun den Inselen, déi zum Weltkulturierwe gehéieren, gefuer war.