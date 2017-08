An der kalifornescher Stad Berkeley sinn an der Nuecht op e Méindeg dausende Leit op d’Strooss gaangen.

Déi eng hu géint den Haass an den USA demonstréiert a géint den Donald Trump, déi aner si fir hire President op d’Strooss gaangen.Ënnert de Manifestante waren och nees eng Rei Rietsradikaler. Déi goufen an engem Park vun Géigendemonstranten encercléiert, an hu misste vun der Police eskortéiert ginn.Alles an allem war et awer friddlech bliwwen. D’Police schwätzt vu 14 Interpellatiounen.