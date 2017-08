Mat dëser Aarbecht kéint een dann och Länner wéi dem Tschad, dem Niger an Libyen hëllefe fir dës Flüchtlingsstréim besser ze kontrolléieren an ze stéieren, sou heescht et vum Büro vum Emmanuel Macron, deen op dëst Treffen invitéiert huet.



De franséische President ass en Dënschdeg iwwregens, mat senger Fra, op Staatsvisite am Grand-Duché. No der Receptioun bei der groussherzoglecher Koppel, geet et da weider fir e Gespréich ënnert 4 Aen mam Premier Xavier Bettel. Méi spéit am Nomëtteg kënnt och nach de belschen Premier Charles Michel fir een Aarbechtstreffen op Lëtzebuerg.