China an Indien hunn elo hiren Grenzsträit iwwer den Doklam-Plateau am Himalaya bäigeluecht, sou heescht et e Méindeg de Moien aus Nei Delhi. Béid Säiten hätten sech op een Réckzuch vun hiren Truppen gëeenegt, deen och schonn ugefaangen huet, dat huet den indeschen Ausseministère matgedeelt. China sengersäits confirméiert de Réckzuch vun den indeschen Grenzpatrullen vum Doklam. Déi chinesesch Zaldote wäerten och weiderhin an der Regioun patrouilléieren. D'Gréisst vun de Patrullen wäert awer elo den néien Konditiounen ugepasst ginn, sou heescht et vun enger Porte-Parole vum chineseschen Ausseministère.