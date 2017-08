An der Lorraine bei Longuyon gouf e jonke Belsch vun 19 Joer verhaft. Hie gëtt verdächtegt, datt en de Weekend en anere Belsch soll ëmbruecht hunn.

An engem Haus vum Departement Meuse war d'Läich vun engem Mann fonnt ginn. De Verdächtege war mam Affer sengem Auto ënnerwee a war den Autoritéiten opgefall, well en am Beräich vun der franséisch-belscher Grenz op nach en aneren Auto geschoss huet, awer net getraff huet.