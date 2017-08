Seng zwee Affer ware selwer Member vun der Sekt Dera Sacha Sauda. Nom Uerteel huet den Affekot vun den Affer ugekënnegt, datt hien d'Strof wéilt ufechten, well u sech géif et nach op d'mannst 48 weider Affer ginn. Verschiddener wieren ëmbruecht ginn an dowéinst hätten anerer Angscht, fir géint de Leader vun der Sekt auszesoen. D'Strof misst senger Meenung nach méi laang ausfalen.An enger éischter Meldung war vun 10 Joer Prisong riets gaangen. D'Geriicht zu Nei Delhi huet dunn awer präziséiert, datt hien 10 Joer pro Vergewaltegung géif kréien, also am ganzen 20 Joer.De 50 Joer ale Guru huet ëmmer nees betount, datt hien onschëlleg wier. Schonn 2002 war hien an der Fokus vun Ermëttlunge geroden, ma eréischt 2007 hate sech zwee Affer fonnt, déi och géint hien Aussoe wollten.E Freideg war de Grumeet Ram Rahim Singh schëlleg gesprach ginn, ma déi genau Strof gouf eréischt um Méindeg annoncéiert. E Freideg war et dunn zu Ausernanersetzungen tëscht den Unhänger vun der Sekt an den Autoritéite komm. Dobäi sinn 38 Mënschen ëmkomm an eng 100 goufe blesséiert.Schonn 2015 war de Guru eng éischte Kéier veruerteelt ginn, well hie 400 Männer, déi sengem Kult ugehéieren, dozou bruecht huet, fir sech kastréieren ze loossen, fir Gott esou méi no ze sinn.