100 Millioune Plastikstute sollen d'Supermarchéen am Kenia all Joer verdeelt hunn. Deem wëll d'Regierung elo en Enn setzen an huet d'Tuten aus Plastik kuerzerhand verbueden. Wien sech net drun hält, an awer nach Tute benotzt, hierstellt oder importéiert, ka bis zu 4 Joer Prisong oder Geldstrofe vu bis zu 32.000 Euro kréien.D'Ëmweltprogramm vun der Vereenten Natiounen begréisst dat neit Gesetz, et wier e risege Schrëtt no Vir, sou de Chef vun der UNEP Erik Solheim.Schonn am Februar war d'Gesetz annoncéiert ginn an et wollt een den Awunner an de Geschäfter d'Chance ginn, fir sech ëmzestellen. Am Ostafrikanesche Land si Plastikstuten zu engem Deel vum Landschaftsbild ginn. Si leien laanscht Strooss, hänken an de Beem, blockéieren Offlëss oder sinn de Grond, wisou Déieren erstécken.Obwuel ee sechs Méint Zäit hat, fir sech drop anzestellen, war et a ville Supermarchéen zu Problemer komm, well d'Clienten eben hir gewinnte Plastikstut net konnte kréien. Och gouf sech iwwer d'Police beschwéiert, déi Autoen ugehalen hunn, fir no Plastikstuten ze sichen. Gär hätten d'Beamten awer fir e puer Su en A zougedréckt, sou verschiddene Kenianer an de soziale Medien.