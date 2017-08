Nordkorea provozéiert ëmmer weider. An der Nuecht op en Dënschdeg huet Pjöngjang eng Rakéit ofgeschoss, déi iwwer Japan soll geflu sinn.

Fir Tokio huet dësen Akt eng grouss Menace fir d’Sécherheet vum Land duergestallt, heescht et, dowéinst huet d’Insel och eng Reunioun vum Weltsécherheetsrot vun der UNO ugefrot. Dee soll nach um Dënschdeg am Nomëtten zesummekommen.



Südkorea huet präziséiert, datt d’Rakéit wuel eng Streck vun 2.700 Kilometer geflunn ass, an eng Maximal Héicht vun 550 Kilometer erreecht hätt.





Kuerz no dësem Tëschefall huet sech de japanesche President Abe an engem Telefonsgespréich mam Donald Trump d’Accord gewisen, den Drock vu béide Muechten op Nordkorea eropzeschrauwen. Den Donald Trump huet de Japaner och seng 100 Prozenteg Ënnerstëtzung zougesot.Zanter 2009 ass et déi éischte Kéier, datt nees eng nordkoreanesch Rakéit iwwer Japan ewechflitt.