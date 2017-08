Dat huet d’UNO an der Nuecht annoncéiert. An 30 vun de 34 Provënzen géif et eng sougenannte Banneflucht ginn. Dat heescht, datt d’Leit zwar net an d’Ausland ginn, mee bannent hirer Heemecht op der Flucht sinn. D’Leit lafen virun allem virun de Kämpf tëscht den Taliban an der Arméi fort.



Elleng zejoert waren et iwwert dat ganzt Joer gekuckt iwwert 660.000 Afghanen.