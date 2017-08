Ee Selbstmordattentäter huet sech virun enger Bank, op der ganz beléifter Massud-Plaz an d'Luucht gesprengt an dobäi 5 Mënsche mat an den Doud gerappt.

Op d'mannst goufen 9 Leit schwéier blesséiert.



Et ass dat zweet schwéiert Attentat bannent enger Woch zu Kabul an dat 12. zanter Ufank Januar.



An der Géigend läiit och déi amerikanesch Ambassade an d'Nato-Haaptquartéier.



Am Afghanistan sinn an e puer Deeg wichteg reliéis Feierdeeg, d'Banke sinn da besonnesch voll. Eréischt viru 4 Deeg hu Kämpfer vum IS eng schiitesch Moschee iwwerfall an dobäi op d'mannst 29 Leit ëmbruecht.