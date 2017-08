X

Den Hurrikan Harvey, dee scho fir vill Schued ronderëm Houston gesuergt huet, huet elo och nach dozou gefouert, datt en Damm gebrach ass. Direkt hunn d'Autoritéiten d'Bierger dozou opgefuerdert, hir Haiser an d'Géigend z'evakuéiert.



Den Damm vun de Colmbia-Séien an der Géigend vun Houston huet dem ville Waasser, datt duerch den Harvey erofkomm ass, net méi standgehalen an ass gebrach.



9.000 Leit sichen am Kongresszentrum vun Houston Schutz

Dobäi ass d'Gebai fir maximal 5.000 Leit ausgeluecht, ma d'Rout Kräiz wëll kee virun der Dier stoe loossen.



Zu Houston am US-Staat Texas sichen de Moment iwwer 9.000 Leit am Kongresszentrum Schutz virum Héichwaasser an der véiertgréisster amerikanescher Stad. Dobäi sollen an dat Gebai maximal 5.000 Leit eran. Enger lokaler Televisiounschaîne no géif d'Rout Kräiz kee Mënsch fortschécken, och wann net jiddereen e Bett krit, dofir awer Iessen, Decken, Handdicher a Kleeder.