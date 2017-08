© AFP (Archiv)

Dëst Joer sinn zéngdausenden Sécherheetsbeamten am Asaz fir all Konfrontatioun z’ënnerbannen. D’Fest ass nämlech grad zu engem Moment, wou d‘Relatiounen tëscht de Länner an der Regioun ugespaant sinn. Een anere Punkt, op deen d’Autoritéiten zu Mekka nach oppassen, ass den Ausbroch vun der Cholera. Am Nopeschland Jemen ass déi nämlech ausgebrach a kéint sech zu Mekka séier verbreeden.