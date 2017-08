De Männer gëtt virgehäit kurdesch Demonstranten am Mee bei der Visite vum President an den USA geschloen ze hunn.

3 weider Bodyguards vum tierkesche President Erdogan gi wéinst Gewalt inculpéiert. Dat huet déi amerikanesch Justiz an der Nuecht op e Mëttwoch annoncéiert, nodeems schonn eng Rei Sécherheetsleit am Juni ugeklot goufen.De Männer gëtt virgehäit kurdesch Demonstranten am Mee bei der Visite vum President an den USA geschloen ze hunn. D’Manifestanten hate sech virun der tierkescher Ambassade versammelt, wou grad den Erdogan Gespréicher hat. Den tierkesche President hat d’Mesurë scho schaarf kritiséiert, an och d’Police. Déi hätt net agegraff gehat, wéi kurdesch „Terroristen“ 50 Meter vun him ewech, eng Manifestatioun ofgehalen hunn, esou den Erdogan.