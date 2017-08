Mat dësem Kaf huet den amerikanesche Multimilliardär elo nach méi Pouvoir op de Finanzsecteur an den USA.

© AFP (Archiv)

Dem Star-Investisseur Buffett seng Investitiounsgesellschaft „Berkshire Hathaway“ huet Optiounen am Wäert vu 700 Milliounen Dollar op d'Parte vun der „Bank of America“ geholl.



Et ass een lukrativen Deal fir de Milliardär. Hie kritt dës Pabeiere fir 7,14 Dollar. Domadder leie se däitlech ënnert dem Bourse-Präis vu 24 Dollar.