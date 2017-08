Ënnert den Affer sinn eng Famill vu 6 Leit, wou d'Läiche vun den Elteren an de Kanner an der Nuecht op en Donneschdeg gebuerge goufen.

33 Persoune sollen duerch de Stuerm Harvey am Texas ëm d'Liewe komm sinn. 10 dovunner sinn direkt op den Hurricane zeréckzeféieren. 23 wieren domadder verbonnen, heescht et vun de Lokalen Autoritéiten. 6 Membere vun enger Famill waren zanter e Sonndeg vermësst ginn. An der Nuecht goufen d'Läiche vun den Elteren an hire Kanner an enger Camionnette fonnt, déi vum Waasser mat ewechgerappt gouf.Iwwerdeems huet déi amerikanesch Navy 2 Schëffer virun d'Küst geschéckt, déi sollen d'Leit medezinesch a logistesch ënnerstëtzen, souwéi Iessen op d'Plaz transportéieren.Déi zwee gréisste Fluchhäfen vun der Stad Houston wëllen elo progressiv nees opgoen, obwuel bis en Donneschdeg de Moien awer nach keng Flich gelant oder fortgeflu sinn.