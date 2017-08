Zu Lëtzebuerg hu mer se schonn, an der Grenzregioun ëm Oochen kréien d'Leit vun en Donneschdeg u Jodpëllen verdeelt. Hannergrond ass d'Angscht, et kéint an der Nuklearzentral zu Tihange an der Belsch zu engem Tëschefall kommen. Tihange leit, par rapport zu Oochen, och mol keng 70 Kilometer Loftlinn ewech.



An Däitschland ginn där Pëllen, déi verhënnere sollen, datt d'Schilddrüs radioaktive Jod ophëlt, u sech just an Ausnamefäll zougelooss an och just a limitéierte Beräicher.