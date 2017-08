© AFP (Archiv)

Et sollt just eng Fro vun der Zäit sinn, d'Successeuren hu sech scho waarm gelaf, ma elo huet déi britesch Premier Ministesch Theresa May en Donneschdeg de Moien an engem Interview mam britesche Sender SkyNews annoncéiert, dass si um Pouvoir bleiwe wëll, och no der nächster Wahl.All d'Rumeuren, dass si méi fréi zerécktriede wéilt, wäre falsch. Si wéilt déi konservativ Tories och 2022 an déi nächst Parlamentswahle féieren. No der Wahl am Juni huet dat nach ganz anescht ausgesinn, d'Tories hunn hir komplett Majoritéit am Parlament verluer. Bis ewell gouf ugeholl, datt d'Theresa May just bis 2019, wann de Brexit iwwer d'Bühn gaangen ass, un der Spëtzt vun hirem Land bleiwe wéilt. Déi méiglech Successeure musse sech also nach e bëssi gedëllegen.